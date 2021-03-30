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  30 марта 2021
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В Узбекистане частные клиники будут платно вакцинировать от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Узбекистане частным клиникам разрешат вакцинировать от коронавируса, но на платной основе.

Оказывать услуги по вакцинации от COVID-19 могут и частные клиники Узбекистана, но на платной основе. Об этом сообщил член штаба по коронавирусу Нурмат Отабеков.

Эпидемиолог подчеркнул, что вакцинация на платной основе будет осуществляться негосударственными пунктами и медицинскими учреждениями. Теми, в чьи обязанности не входит плановая вакцинация против инфекционных заболеваний. Получить ее могут лица не включенные в группу риска.

«Естественно, в каждом случае учреждениям будет дано специальное разрешение территориальными центрами Санитарно-эпидемиологического благополучия, насколько данные организации готовы к проведению вакцинации», - отметил Отабеков.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане вакцинация начнётся 1 апреля.

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