Вакцинация от коронавируса пройдёт в Узбекистане в три этапа

- Узбекистан, общество
- 19:30, 30 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Первый этап вакцинации против коронавируса начнется в апреле в Каракалпакстане, областных центрах, Ташкенте и других крупных городах. На втором этапе, который начнется в мае, будут вакцинированы жители районов и малых городов. Третий этап начнется в июне, в ходе него будут вакцинированы жители сел.
Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.
По его словам, первыми будут вакцинированы медицинские работники, которые подвержены высокому риску заражения заболеванием при контакте со взрослым населением и пациентами с коронавирусной инфекцией.
Отабеков сообщил, что вакцинация будет проводиться вакцинами AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001. Каждого вакцинируют дважды, после чего ему выдается специальное свидетельство о вакцинации.
Отабеков отметил, что в будущем частным больницам будет разрешено делать прививки на платной основе.
Ранее сообщалось, что по программе COVAX в Узбекистан доставлено 660 000 доз вакцины AstraZeneca и 1 миллион доз вакцины ZF-UZ-VAC2001.