Монгольская тест-система на выявление COVID-19 по слюне получила сертификацию

CentralAsia (MNG) - Свидетельство об одобрении внедрения тест-набора, выявляющего антитела к COVID-19 в образце слюны, разработанного учеными Государственного университета медицинских наук Монголии (ГУМНМ), вручили директору ГУМНМ Н.Хурэлбаатар и заместителю директора Г. Батбаатар заместителем министра здравоохранения М. Баттувшиным и госсекретарем министерства здравоохранения Ц.Эрдэмбилэг.

Диагностический набор показал 100-процентную точность по его чувствительности и специфичности для обнаружения инфекции, в дополнение к его способности давать результат за короткое время или за 90 минут. Кроме того, образец можно хранить в течение 14 дней, а диагностический набор стоит в 2-3 раза дешевле или 31 200 тугриков (около $11).





Как сообщает доктор медицинских наук, профессор Государственного университета медицинских наук Монголии (ГУМНМ) Д.Нямбаяр, 30 марта в ГУМНМ начнутся тесты на выявление инфекции Covid-19 по слюне.

По его словам, это является важным событием не только для Монголии, но и в мире, которого нельзя не отметить. Так как эта тест-система впервые официально зарегистрирована в Монголии и считается первой тест-системой в мире по определению наличия вируса у человека по слюне.

В настоящее время доступно 4000 новых разработанных наборов для тестирования, и необходимо добавить оборудование для обеспечения достаточного количества материалов. Если будет введено необходимое оборудование, можно будет производить 20 000 единиц в день. Разработка диагностического набора началась 1 декабря 2020 года, а первоначальное финансирование было предоставлено Министерством образования и науки.

Преимущества этой новой разработки монгольских ученых:

Исследование тест-системы проводилось в течение трех месяцев с 1 декабря по февраль 2021 года. С 24 февраля оно продолжилось в НИЦИЗ, где 60 пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 прошли контрольный тест на подтверждение эффективности новой тест-системы. Результаты показали высокую чувствительность на 100%.

Доказано, что отечественная тест-система обнаруживает наличие вируса в первый же день инфекции.

Результаты ПЦР-теста, как правило, доступны в течение 5-6 часов (в среднем). Для проведения теста по слюне требуется всего 90 минут.

Стоимость ПЦР-теста на Covid-19 составляет 80 тыс.тугриков, в то время как анализ по слюне в 2.5 раза дешевле или стоит 31 200 тугриков (около $11).

Диагностический набор будет внедряться в лабораторных условиях с 1 апреля.

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