К 2024 году Монголия будет производить 55 процентов нефтепродуктов, потребляемой внутри страны

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, годовое потребление нефтепродуктов в Монголии достигает 1,95 миллиона тонн. Для удовлетворения этого спроса страна полностью зависит от импорта, тратя около 1 миллиарда долларов США в год, а потребление нефти в год, как ожидается, вырастет до 2,5 миллионов к 2024 году.

Как сказано в сообщении Министерства горнодобывающей промышленности, реализуемый правительством Монголии проект строительства нефтеперерабатывающего завода в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь с инвестициями, равными годовой стоимости импорта нефтепродуктов, способен производить 1,5 миллиона тонн нефти в год, в том числе 824 тысячи тонн дизельного топлива, топлива, 339 000 тонн моторного топлива, 80 000 авиакеросина, 47 000 тонн твердого топлива, 43 000 тонн сжиженного газа, которых достаточно для обеспечения 55 процентов общего внутреннего потребления.

Текущий проект нефтеперерабатывающего завода состоит из развития его основных технологических объектов, электростанции, объекта водоснабжения, погрузочно-разгрузочного комплекса, хранилища, резервуара, конвейера, железной дороги и автодороги. Разработка проекта продолжается в соответствии с графиком, и во время его реализации в проекте задействовано около 6000 рабочих, и после его завершения ожидается, что проект создаст 600 постоянных рабочих мест, по данным Министерства горнодобывающей промышленности.

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