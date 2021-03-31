Steppe Gold сообщает о сильных операционных и финансовых результатах в Монголии

CentralAsia (MNG) - Steppe Gold (TSX: STGO) вчера объявила, что выручка компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составила 52 миллиона долларов от продаж 31 733 унций золота и 13 710 унций серебра со средней ценой реализации за унцию 1822 и 20 долларов США соответственно.

Операционная прибыль компании от добычи полезных ископаемых до вычета износа и истощения составила 33 миллиона долларов, а скорректированная EBITDA консолидированной группы за год составила 24 миллиона долларов. Денежные средства, денежные средства с ограничением доступа и сберегательные счета на конец года составили 33 миллиона долларов.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, было добыто 1 138 209 тонн руды и уложено 699 204 тонны руды со средним содержанием золота 2,03 г / т и средним содержанием серебра 8,88 г / т.

Steppe Gold отметила, что очень довольна успешным началом добычи на золотом руднике АТО в Монголии, операционный денежный поток от операций на руднике в 2020 году составил 33 миллиона долларов при выручке в 52 миллиона долларов за примерно 9 месяцев добычи.

Президент и генеральный директор Батаа Төмөр-Очир добавил: «Сейчас мы добыли около 1,7 млн тонн руды и 1,25 млн тонн, уложенных на площадку для выщелачивания. С новой стационарной дробилкой, установленной этим летом, мы планируем рекордный год для штабелирования в 2021 году. Теперь, когда ресурсы ATO составляют 2,45 млн унций золота в эквиваленте, и ведутся закупки капитальных объектов с длительным сроком изготовления, мы сосредоточены на увеличении производительности от оксидной фазы до 2021 и 2022 годов и на выполнении фазы 2 расширения, которая уже началась».

Steppe Gold нацелена на годовое производство в 2021-2022 годах в размере от 50 000 до 60 000 унций, а затем переход на свежие горные руды в 2023 году. Прогнозы производства на 2021 год зависят от возобновления выщелачивания в апреле 2021 года и отсутствия дальнейших задержек с закупками из-за COVID-19.

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