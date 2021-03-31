Канадская горнодобывающая компания объявила форс-мажор, поскольку пандемия затронула поставки меди из Монголии

CentralAsia (MNG) - Канадская горнодобывающая компания Turquoise Hill Resources Ltd. заявляет, что оператор ее медно-золотого рудника в Монголии объявил о форс-мажорных обстоятельствах после того, как поставки медного концентрата китайским покупателям были приостановлены из-за мер предосторожности в связи с COVID-19 на пограничных переходах.

Форс-мажор — это пункт контракта, который позволяет стороне уклоняться от выполнения своих обязательств, если есть событие, такое как стихийное бедствие, выходящее за рамки ее разумного контроля, которое препятствует их выполнению.

Компания из Монреаля сообщает, что ООО Оюу-Толгой, в которой ей принадлежит 66 процентов акций, сообщает о двух случаях COVID-19, подтвержденных на месте, в то время как в общей сложности почти 10 000 тестов дали отрицательный результат.

Ранее в этом месяце Turquoise Hill заявила, что ожидает производства 170 000 тонн меди и 525 000 унций золота в концентратах на руднике Ою-Толгой в 2021 году за счет переработки руды открытых и подземных рудников.

Она сообщила, что в 2020 году производство меди составило почти 150 000 тонн, а производство золота — 182 000 унций.

Компания заявляет, что ее открытый рудник продолжает работать без перебоев, но работа над подземным рудником стоимостью 6,75 млрд долларов США была остановлена на время проведения испытаний, добавив, что ограничения на поездки прервали поток людей на площадку.

По состоянию на конец 2020 года компания сообщила о затратах 4,5 миллиарда долларов США на подземный рудник, который, как ожидается, обеспечит устойчивую добычу к октябрю 2022 года.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 30 марта 2021 года.

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