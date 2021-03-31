Улучшается точное лечение онкологических заболеваний у женщин в Монголии при поддержке МАГАТЭ

CentralAsia (MNG) - По данным Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, Монголия несет тяжелое бремя неинфекционных заболеваний, и рак — после сердечно-сосудистых заболеваний — является второй ведущей причиной смертности в стране.

«Рак составляет более четверти всех смертей», - объясняет Уранчимэг Цэгмид, руководитель отделения нехирургической онкологии в Национальном онкологическом центре (НОЦ), больнице в Улан-Баторе, которая принимает тысячи пациентов со всей Монголии, ищущих диагностики и лечения. Только в 2020 году представители здравоохранения Монголии сообщили о более чем 5700 новых случаях рака, из которых почти 2700 были диагностированы у женщин.

Для женщин в Монголии Международное агентство по изучению рака сообщает, что рак шейки матки и рак груди входят в число четырех наиболее распространенных видов рака, а двумя другими являются рак печени и желудка. В 2020 году в стране зарегистрировано 334 новых случая рака шейки матки и в общей сложности от рака погибло 1943 женщины.

С 2014 года была реализована серия дополнительных проектов технического сотрудничества (ТС) МАГАТЭ, чтобы помочь расширить масштабы и масштабы услуг Национального онкологического центра, а также повысить их точность и качество. Теперь, с вводом в эксплуатацию новой системы планирования лечения (TPS) в 2021 году и внедрением передовых методов лечения рака в последние два года, есть большие надежды на то, что рак шейки матки, груди и другие распространенные виды рака у женщин будут диагностированы на более ранних стадиях и излечены. с большей эффективностью, в конечном итоге улучшая результаты лечения пациентов.

В рамках текущего проекта ТС онкологи-радиологи, медицинские физики и радиологи, работающие с современными линейными ускорителями, установленными в отделении радиационной онкологии Национального онкологического центра Монголии, прошли обучение в университетской больнице Гиссен-Марбург в Германии, университетской больнице Хиросимы в Японии, а также в Корейском институте радиологических и медицинских наук (KIRAMS) в Сеуле.

В результате в 2018 году была официально представлена трехмерная брахитерапия на основе КТ для обеспечения эффективного лучевого лечения участков рака шейки матки с минимальными побочными эффектами для нормальных, здоровых органов и тканей. С тех пор более 200 пациентов с раком шейки матки в стране могут получать брахитерапию в год.

МАГАТЭ предоставило экспертное руководство и обучение, чтобы облегчить внедрение трехмерной конформной лучевой терапии (3DCRT), передового метода лечения, который позволяет клиницистам формировать пучки излучения в соответствии с формой опухоли. «Первая процедура 3DCRT была проведена в июне 2019 года, - сказала д-р Уранчимэг, - и в настоящее время более 98 процентов всех пациентов могут пройти и получить пользу от 3DCRT».

Улучшение результатов для онкологических больных

Ожидается, что растущие возможности Национального онкологического центра по лечению рака улучшат результаты не только для пациентов с опухолями груди и шейки матки, но и для всех онкологических больных. «Когда мы говорим о женском раке, мы традиционно имеем в виду рак шейки матки и груди. Но в случае Монголии у женщин преобладает другое очаговое заболевание — рак печени», - сказал д-р Камал Акбаров, радиационный онколог Отдела здоровья человека МАГАТЭ.

Рак печени является наиболее распространенным видом рака в Монголии, и у него самые высокие показатели заболеваемости и смертности среди женщин, а также среди населения в целом. Число новых случаев рака печени в 2020 году было почти в три раза выше, чем рака шейки матки, и почти вдвое превысило общее количество случаев рака груди и шейки матки.

Применение сложных высокоточных методов лучевой терапии, таких как стереотаксическая лучевая терапия тела (SBRT), в которой используется сложная визуализация для определения точного местоположения рака, может обеспечить улучшенные результаты лечения при минимизации вероятности побочных эффектов.

«Целью последних четырех лет было удовлетворить растущий спрос на новые, более эффективные методы лечения», - сказал Акбаров. «Было важно модернизировать возможности лучевой терапии за счет установки современного оборудования, повысить уровень знаний и навыков персонала за счет повышения квалификации в области лучевой терапии, разработать клинические рекомендации по лучевой терапии и реализовать программы обеспечения качества и контроля качества».

Два текущих проекта МАГАТЭ2 / в настоящее время помогают спланировать и подготовиться к внедрению других методов лечения под визуальным контролем, включая SBRT, лучевую терапию с модуляцией интенсивности (IMRT) и стереотаксическую радиохирургию (SRS). «В частности, в случае рака шейки матки эти методы помогут нам увеличить дозу облучения опухолей и уменьшить их в других местах, тем самым улучшая качество жизни наших пациентов», - сказала д-р Уранчимэг.

МАГАТЭ через свою Программу действий по лечению рака (ПДЛР) и в сотрудничестве с KIRAMS готовится к запуску серии стипендий, чтобы помочь обучать медицинских физиков, радиационных онкологов и технологов лучевой терапии в группах по три человека, чтобы помочь повысить их способность работать вместе, безопасно и эффективно.

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