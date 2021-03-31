Начались торги облигациями государственного АО «Эрдэнэс Таван Толгой» Монголии

CentralAsia (MNG) - АО «Эрдэнэс Таван Толгой» (ЕТТ) предлагает населению облигации на сумму 600 млрд.тугриков (около $ 211 млн).

Комитет финансового регулирования зарегистрировал облигации АО «Эрдэнэс Таван Толгой» в реестре ценных бумаг. Вчера, 30 марта, на Монгольской фондовой бирже начались торги облигациями. В частности, облигации на сумму 600 млрд. Тугриков были выпущены в валюте монгольских тугриков (MNT) и в долларах США (USD) со сроком погашения от 24 до 36 месяцев, номинальной стоимостью 100 000 тугриков и 100 долларов США.

В церемонии открытия торгов бивалютными облигациями приняли участие заместитель министра горнодобывающей и тяжелой промышленности О. Батнайрамдал, глава Комитета финансового регулирования Д. Баярсайхан, исполнительный директор Монгольской фондовой биржи О. Алтай и генеральный директор АО «Эрдэнэс Таван Толгой» Б. Ганхуяг.

На церемонии генеральный директор Б. Ганхуяг сообщил, что реализация таких крупных проектов, как строительство стратегически важных железных дорог Таван Толгой — Гашуунсухайт, Таван Толгой — Зуунбаян, а также 450МБ ТЭЦ будет финансироваться за счет облигаций.

АО«Эрдэнэс Таван Толгой» предлагает населению долговые инструменты в три этапа на сумму до 2 трлн тугриков (около $ 702 млн). Ожидается, что он профинансирует крупные инфраструктурные проекты, такие как железная дорога, электростанция, углеперерабатывающий завод, которые правительство планирует реализовать в 2020-2024 годах, за счет денег, привлеченных на внутреннем рынке капитала.

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