Шерстяные и кашемировые фабрики Монголии стремятся к устойчивому производству текстиля

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 18 национальных текстильных предприятий присоединились к Добровольному кодексу практики (Voluntary Code of Practice - VCP) для устойчивого текстильного производства в Монголии, согласившись на экологически безопасное, социально безопасное и экономически жизнеспособное производство.

Добровольный кодекс практики направлен на усиление и обеспечение устойчивого профиля монгольской шерстяной и кашемировой промышленности, что позволит добиться большего признания на мировом рынке шерсти и кашемира и увеличить продажи благодаря показателям устойчивости, которые отличаются от обычных текстильных изделий. Таким образом, важно расширить их доступ к европейским и другим мировым рынкам, которые все больше нуждаются в экологически чистых текстильных товарах.

Добровольный кодекс норм устойчивого производства текстиля в Монголии — это первый шаг монгольской шерстяной и кашемировой промышленности на пути к достижению международно признанного стандарта устойчивости, позволяющего достоверно сообщать об их устойчивых показателях. Он выступает в качестве национального эталона устойчивого производства для предприятий по переработке шерсти и кашемира в Монголии.

VCP состоит из набора критериев, которым компании должны соответствовать, чтобы подать заявку и получить квалификацию для получения признания более высокого уровня и международно аккредитованных сертификатов. Соответствие критериям VCP позволит производителям шерсти и кашемира Монголии продемонстрировать свою приверженность требованиям устойчивого производства и отчитаться перед покупателями о своих положительных изменениях в экологической и социальной сфере.

Посредством Добровольного кодекса практики устойчивого производства текстиля в Монголии стороны, подписавшие соглашение, будут способствовать снижению экологического и социального воздействия производства шерсти и кашемира и повышению конкурентоспособности сектора по сравнению с производством шерстяных и кашемировых изделий, производимых не рационально. Это первоначальное сотрудничество позволит достичь целей быстро, с меньшими затратами и в большем масштабе, чем при работе в одиночку.





Добровольный кодекс практики устойчивого текстильного производства в Монголии был разработан в рамках проекта «Устойчивое текстильное производство и экологическая маркировка», реализуемого AVSF Mongolia при финансовой поддержке Европейского Союза, и является результатом обширного сотрудничества ключевых заинтересованных сторон сектора, включая Монгольская ассоциация шерсти и кашемира и Немецкий центр устойчивого потребления и производства.

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