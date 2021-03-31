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  31 марта 2021
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Официальная программа ремонта Apple будет реализована в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Официальная программа ремонта Apple, Независимый поставщик услуг ремонта («Independent Repair Provider»), была объявлена ​​сегодня (31 марта 2021 года) почти во всех странах мира. Позднее на этой неделе программа будет объявлена ​​в 38 странах мира, включая Монголию.

Победители тендера получат бесплатное обучение от Apple, а также запчасти, инструменты и руководства. В других странах программа начнется во второй половине этого года.


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Программа была впервые запущена в США в 2019 году и была реализована в Европе и Канаде в 2020 году. В настоящее время во всем мире существует более 1500 официально лицензированных ремонтных мастерских.

Программа «Independent Repair Provider» предназначена для компаний, заинтересованных в послегарантийном ремонте iPhone и Mac.

Соответствующие компании могут получить доступ к оригинальным запчастям Apple, инструментам, обучению, руководствам по обслуживанию, диагностике и ресурсам для выполнения различных негарантийных услуг для iPhone и Mac, таких как замена дисплея iPhone и аккумулятора, а также замена материнской платы Mac и видеокарты.

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