Коровы из Оклендского парка Корнуолл будут экспортированы живыми в Монголию, что вызовет возмущение

CentralAsia (MNG) - Некоторые коровы из парка Корнуолл в Окленде будут экспортированы в Монголию для участия в программе разведения.

Объявление возмутило организации по защите животных и представителей общественности, которые заявили, что экспорт живого товара «бесчеловечен».

В текстовом сообщении представителю общества Cornwall Park Trust подтвердил, что «время от времени экспортирует коров».

«Парк Корнуолла гордится тем, что наши коровы были выбраны для участия в программе разведения монгольских фермеров», - говорится в сообщении.

«Эта программа поможет этим отдаленным сельским жителям стать более самодостаточными и улучшить их уровень жизни».

В сообщении говорится, что скот очень ценен и с ним обращаются как с таковым.

«Это включает в себя полное ветеринарное обслуживание на протяжении всего рейса за небольшую сумму, которую нужно преодолеть».

Исполнительный директор SAFE Дебра Эштон сказала Оклендцы будут шокированы, чтобы узнать их любимый парк в настоящее время используется, чтобы поднять животное для спорной живой экспортной торговли.

Парк был подарен городу в 1901 году сэром Джоном Логаном Кэмпбеллом.

Эштон сказала, что коровам предстоит «долгий и трудный путь в стесненных и отвратительных условиях», прежде чем они попадут в высокогорную местность с холодными и сухими условиями.

«Те нежные коровы, с которыми будут знакомы оклендеры, в конечном итоге будут зарезаны в стране их назначения, что может быть слишком жестоким, чтобы быть законным в Аотеароа», - сказала она.

«Коровы подвергаются риску в море, и они подвергаются риску в стране назначения. Законы и правила, касающиеся защиты животных, которые действуют в Новой Зеландии, не действуют в странах, в которые мы экспортируем животных».

Эштон призвала фонд пересмотреть свое решение и отказаться от любых будущих планов по продаже большего количества животных экспортерам живых животных.

После объявления траста в Facebook об экспорте многие представители общественности выразили сожаление, а один из них сказал, что коровы отправляются в «путешествие в один конец, в ад».

Другой сказал, что коровам предстоит «тяжелое, отвратительное, возможно, смертельное путешествие» и суровые климатические условия в Монголии.

Министерство сырьевой промышленности рассматривает неоднозначную экспортную торговлю живыми животными в течение последних двух лет. За это время у берегов Китая перевернулось и затонуло судно для перевозки живых животных Gulf Livestock 1. В результате инцидента утонули 5867 новозеландских коров и 41 член экипажа, в том числе двое новозеландцев, потерялись в море.

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