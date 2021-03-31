В Узбекистане призвали СМИ и блогеров не освещать тему ЛГБТ

CentralAsia (UZ) - Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов призвал СМИ и блогеров прекратить освещать тему ЛГБТ.

«Постоянное освещение этой темы притупляет чувствительность людей. Если так пойдёт, мы начнем принимать как норму эту очень неприятную (мягко говоря) тему. На самом деле мы должны вздрагивать, когда слышим такие разговоры. Публичная дискуссия увеличивает непроизвольный интерес некоторых слоёв общества (особенно подростков, психика которых ещё не сформирована) к данной теме. В результате это порочное явление бессознательно поглощается общественным сознанием. Давайте руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться на провокации», - говорится в сообщении.

Комил Алламжонов также заявил, что иностранные организации, «прежде чем предъявлять какие-либо требования Узбекистану или любой другой стране», «должны учитывать менталитет, религию, культуру и традиции нации».

«Возьмите, например, [блогера Миразиза] Базарова, к чему привели его необдуманные высказывания?! Даже если законы, направленные против лиц с нетрадиционной ориентацией, будут смягчены, общество не примет это, и они останутся только на бумаге», — отметил Комил Алламжонов.

«Потому что, если отменят наказание, и такие группы начнут свободно показывать себя на улице, количество самосудов может увеличиться в разы. Даже если не будет официального наказания, общество, состоящее из мусульман, всё равно не оставит их в покое. Мелкие беспорядки приведут к большим проблемам. Это и есть ответ на все вопросы!» — считает бывший пресс-секретарь президента и экс-глава Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК).

Ранее сообщалось, что в Ташкенте прошли массовые беспорядки. Сообщалось, что 28 марта, примерно в 15:00 часов напротив проспекта Амира Темура 3-4 гражданина заподозрили молодого человека и девушку в принадлежности к ЛГБТ-активистам и напали на них. В сети Интернет распространились видео с места инцидента.





