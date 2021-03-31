На утро 31 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1663 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 526;
- город Нур-Султан - 356;
- Алматинская область - 191;
- Западно-Казахстанская область - 96;
- Карагандинская область - 93;
- Актюбинская область - 82;
- Атырауская область - 75;
- город Шымкент - 47;
- Акмолинская область - 38;
- Костанайская область - 37;
- Восточно-Казахстанская область - 24;
- Жамбылская область - 24;
- Северо-Казахстанская область - 21;
- Павлодарская область - 20;
- Кызылординская область - 13;
- Мангистауская область - 13;
- Туркестанская область - 7.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 244 981 случай коронавируса.