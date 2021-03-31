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  31 марта 2021
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На утро 31 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1663 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 526;

- город Нур-Султан - 356;

- Алматинская область - 191;

- Западно-Казахстанская область - 96;

- Карагандинская область - 93;

- Актюбинская область - 82;

- Атырауская область - 75;

- город Шымкент - 47;

- Акмолинская область - 38;

- Костанайская область - 37;

- Восточно-Казахстанская область - 24;

- Жамбылская область - 24;

- Северо-Казахстанская область - 21;

- Павлодарская область - 20;

- Кызылординская область - 13;

- Мангистауская область - 13;

- Туркестанская область - 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 244 981 случай коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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