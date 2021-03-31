В Монголии за сутки выявлено 377 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии выявлено 377 новых случаев локальной передачи COVID-19 в ходе ПЦР-тестирования 10 652 человек. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 8447 и зарегистрированы 2 летальных исхода.

На сегодняшний день лечение проходят 1902 пациента. В тяжелой форме болезнь протекает у 34 человек, 12 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 328 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4920 пациентов, при этом за последние сутки — 95 человек.

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