За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек

Казахстан, общество

9:57, 31 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 219 094 человек, передает оперативный штаб. Новые выздоровевшие в разрезе регионов: - город Алматы - 285; - город Нур-Султан - 224; - Карагандинская область - 75; - Акмолинская область - 69; - Атырауская область - 65; - Западно-Казахстанская область - 63; - Алматинская область - 50; - Павлодарская область - 42; - Актюбинская область - 38; - Костанайская область - 30; - Северо-Казахстанская область - 30; - город Шымкент - 26; - Восточно-Казахстанская область - 24; - Жамбылская область - 20; - Мангистауская область - 12; - Кызылординская область - 6; - Туркестанская область - 4. Коронавирус в Казахстане Карта распространения