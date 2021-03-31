[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 219 094 человек, передает оперативный штаб.

Новые выздоровевшие в разрезе регионов:

- город Алматы - 285;

- город Нур-Султан - 224;

- Карагандинская область - 75;

- Акмолинская область - 69;

- Атырауская область - 65;

- Западно-Казахстанская область - 63;

- Алматинская область - 50;

- Павлодарская область - 42;

- Актюбинская область - 38;

- Костанайская область - 30;

- Северо-Казахстанская область - 30;

- город Шымкент - 26;

- Восточно-Казахстанская область - 24;

- Жамбылская область - 20;

- Мангистауская область - 12;

- Кызылординская область - 6;

- Туркестанская область - 4.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Младшая дочь Назарбаева привилась от коронавируса
  • Президент Туркменистана стал членом верхней палаты парламента
  • На утро 31 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1663 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com