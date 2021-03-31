За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1063 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 219 094 человек, передает оперативный штаб.
Новые выздоровевшие в разрезе регионов:
- город Алматы - 285;
- город Нур-Султан - 224;
- Карагандинская область - 75;
- Акмолинская область - 69;
- Атырауская область - 65;
- Западно-Казахстанская область - 63;
- Алматинская область - 50;
- Павлодарская область - 42;
- Актюбинская область - 38;
- Костанайская область - 30;
- Северо-Казахстанская область - 30;
- город Шымкент - 26;
- Восточно-Казахстанская область - 24;
- Жамбылская область - 20;
- Мангистауская область - 12;
- Кызылординская область - 6;
- Туркестанская область - 4.
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