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  31 марта 2021
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4 пациента скончались от коронавирусной пневмонии за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 31 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 199 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 525, летальных случаев - 688, выздоровевших - 48 036.

Коронавирус в Казахстане
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