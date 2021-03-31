Ряд стран выражают недовольство отчетом ВОЗ о происхождении коронавируса

Город Ухань

CentralAsia (CA) - 14 государств, в том числе США, выразили обеспокоенность отчётом Всемирной организации здравоохранения о происхождении COVID-19.Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.



Эксперты ВОЗ заявили, что не смогли обнаружить источник инфекции в ходе поездки в Китай. Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки выразила сомнение в объективности этого исследования, подготовленного при участии китайских специалистов.



«Они не были до конца открыты, они не предоставили данные, из которых они исходят. Это, конечно, не похоже на результат сотрудничества. В последнем анализе наши специалисты с озабоченностью отметили более явную поддержку одной из гипотез. Это не приближает нас к лучшему пониманию или ответу на вопрос о происхождении вируса, нежели было 6-9 месяцев назад», - сказала Псаки.



В ВОЗ отмечают, что поиск источника заражения будет продолжаться и дальше. Пока что эксперты пришли к предварительным выводам о том, что новый коронавирус скорее всего был передан человеку через летучих мышей от других животных, причём произошло это ещё до вспышки в Ухани и далеко от знаменитого местного рынка. Версия о лабораторном происхождении инфекции признана наименее вероятной.



«Сейчас мы думаем, что поиски надо продолжать прежде всего внутри и вокруг Ухани и двигаться назад, выясняя, как вирус попал туда, не был ли он принесён из другого региона Китая или откуда-то ещё. Всё будет зависеть от дальнейших исследований», - говорит руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.



«Мы испытывали политическое давление со всех сторон, в том числе за пределами Китая. Но, я думаю, мы смогли создать себе рабочее пространство для научной деятельности, чтобы две команды учёных могли работать вместе. Нам нечего было скрывать, мы не испытывали проблем с открытостью в нашей работе и обмене данными, а также в наших (научных) дискуссиях», - добавил Эмбарек.



Бывший президент США Дональд Трамп обвинял Пекин в сокрытии данных об инфекции и провале санитарных мер, — именно это, по его словам, привело к пандемии. Китай все претензии отвергал и заявлял, что западные страны сами ответственны за неудачи в борьбе с COVID-19.