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  31 марта 2021
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В Узбекистане двое подростков ради наживы разобрали железную дорогу

CentralAsia (TJ) -  В Узбекистане задержали подростков разобравших железную дорогу, чтобы продать её в металлолом и поиграть в компьютерную игру.

Как сообщили местные СМИ, школьники 15 и 16 лет были задержаны, они признались, что украли оборудование на железной дороге и сдали его в пункт приема металлолома, потому что очень хотели поиграть в новую платную игру.

Школьникам не хватило денег в компьютерном зале и они решили их нелегально заработать. Взяли топор и лом они отправились к железнодорожным путям, где они расчленили железнодорожную коробку и отнесли на металлолом. Они отнесли в пункт приема металлолома, на что им сказали, что дадут 10 тысяч сумов (около 1 доллара), но деньги можно забрать завтра. На следующий день детей в пункте металлолома встретили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время по данному факту в отношении законных представителей несовершеннолетних оформлены документы на основе ст. 47 КоАО РУз (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей), которые направлены для принятия законных мер в межрайонную комиссию по делам несовершеннолетних.

Родителей несовершеннолетних обязали возместить ущерб в размере 946 тыс. сумов (90 долларов), нанесенный предприятию «Тошкент сигналлаштириш ва алоқа дистанцияси».

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