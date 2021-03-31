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  31 марта 2021
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Узбекистан с мая возобновит полеты в Ригу

CentralAsia (UZ) -  Еженедельные полёты по маршруту Ташкент - Рига - Ташкент возобновятся с мая. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

Всем иностранцам разрешено посещать страну только при наличии обоснования, а именно: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, вид на жительство и похороны. Причина должна быть указана на сайте covidpass.lv.

Стоимость полёта составит: Ташкент - Рига - от 4,6 млн. сумов (438 долларов), Ташкент - Рига - Ташкент: от 8,4 млн. сумов (800 долларов).

Авиасообщение между Ташкентом и Ригой было прекращено с 16 марта 2020 года.

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