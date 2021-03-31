Вопрос с родником «Чашма» между Узбекистаном и Кыргызстаном пока не решен, - ГКНБ КР

CentralAsia (UZ) - Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе встречи с жителями Узгенского района Ошской области 30 марта сообщил, что вопрос с рудником в Чечме в Кадамжайском районе Баткенской области КР окончательно не решен.

«В селе Бирлик Кадамжайского района есть родник Чечме. Вы помните, что в прошлом году там произошел конфликт между гражданами двух стран. По этому участку не принято окончательного решения. Сегодня я там был, родник расположен на двух сотках. Рядом есть кладбище наших предков. Если быть откровенным, мы не пришли к согласию по этому участку. Включая прилегающую территорию, там, наверное, около гектара земли. Пока можно решить вопрос по другим участкам. Даст Бог, решится и этот вопрос. Пока все остается как есть. Вопросы по остальным точкам решены», - сказал Ташиев.

Ранее в правительстве КР сообщали, что глава правительственной делегации по делимитации и демаркации границы и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетит приграничные территории в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, чтобы разъяснить местным жителям итоги переговоров и подписанного протокола по границам с Узбекистаном.

26 марта Ташиев на пресс-конференции сообщил об итогах прошедших в Ташкенте двухдневных переговоров по границе. По его словам, приграничные вопросы решены «на сто процентов», и теперь между странами не осталось спорных участков.

На спорной территории между сохским селом Чашма и кыргызстанским Чечме расположен родник, который неоднократно становился причиной раздора. Весной 2020 года из-за доступа к воде соседи закидали друг друга камнями и подожгли несколько домов. В результате пострадали около 200 человек.