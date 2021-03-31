[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава ВОЗ призвал изучить версию об утечке коронавируса из лаборатории
Предыстория: ВОЗ перечислила четыре сценария возникновения коронавируса

CentralAsia (CA) -  Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказался по случаю публикации доклада о визите группы экспертов ВОЗ в Китай для выяснения происхождения коронавирусной инфекции.

В частности, глава ВОЗ призвал экспертов продолжать поиски первоисточника коронавируса и изучить версию об утечке вируса из лаборатории.

Полный текст выступления Тедроса Аданома Гебреисуса:

«Как вы знаете, международная научная совместная миссия ВОЗ посетила Китай в январе этого года и проработала там четыре недели с китайскими учеными.

Группа завершила свои первоначальные исследования, и в выходные отчет был предоставлен как секретариату ВОЗ, так и государствам-членам.

Команда ученых приехала со всего мира: Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам.

Я приветствую ваш отчет, который во многом способствует нашему пониманию.

Это также вызывает дополнительные вопросы, которые необходимо будет решить в ходе дальнейших исследований, как отмечает сама команда в отчете.

В отчете представлен всесторонний обзор имеющихся данных, из которого следует, что нераспознанная передача коронавируса произошла в декабре 2019 года, а, возможно, и раньше.

Команда сообщает, что у первого зараженного человека симптомы COVID-19 проявились 8 декабря 2019 года. Но чтобы понять самые ранние случаи, ученым будет полезен полный доступ к данным, включая биологические образцы, по крайней мере за сентябрь 2019 года.

В ходе беседы с командой экспертов они рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись при доступе к необработанным данным. Я ожидаю, что будущие совместные исследования будут включать более своевременный и полный обмен данными.

Я приветствую рекомендации по дальнейшим исследованиям. Чтобы понять самые ранние случаи заболевания людей, нужно отследить животных, продаваемых на рынках в Ухане и его окрестностях, и лучше понять круг потенциальных распространителей-животных и посредников.

Роль рынков, где продаются животные, до сих пор неясна.

Команда подтвердила, что на рынке Хуанань в Ухане было широко распространенное заражение SARS-CoV-2, но не смогла определить источник заражения.

Я согласен с выводом команды о том, что необходимо опросить фермеров, поставщиков и их контакты.

Команда также рассмотрела возможность того, что вирус был передан людям через пищевую цепочку.

Дальнейшие исследования будут важны, чтобы определить, какую роль дикие животные могли сыграть в распространении вируса на рынке в Ухане и за его пределами.

Команда также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность проникновения вируса в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента.

Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Чтобы прийти к более достоверным выводам, потребуются дополнительные данные и исследования.

Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специалистов.

Этот отчет — очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источника вируса, и мы должны продолжать расследование».

print
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Узбекистан с деловым визитом
  • Nike подала в суд на создателей «Кроссовок Сатаны» с человеческой кровью
  • Турецкая вакцина будет доступна всему человечеству, - Эрдоган


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com