Глава ВОЗ призвал изучить версию об утечке коронавируса из лаборатории

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказался по случаю публикации доклада о визите группы экспертов ВОЗ в Китай для выяснения происхождения коронавирусной инфекции.



В частности, глава ВОЗ призвал экспертов продолжать поиски первоисточника коронавируса и изучить версию об утечке вируса из лаборатории.



Полный текст выступления Тедроса Аданома Гебреисуса:



«Как вы знаете, международная научная совместная миссия ВОЗ посетила Китай в январе этого года и проработала там четыре недели с китайскими учеными.



Группа завершила свои первоначальные исследования, и в выходные отчет был предоставлен как секретариату ВОЗ, так и государствам-членам.



Команда ученых приехала со всего мира: Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам.



Я приветствую ваш отчет, который во многом способствует нашему пониманию.



Это также вызывает дополнительные вопросы, которые необходимо будет решить в ходе дальнейших исследований, как отмечает сама команда в отчете.



В отчете представлен всесторонний обзор имеющихся данных, из которого следует, что нераспознанная передача коронавируса произошла в декабре 2019 года, а, возможно, и раньше.



Команда сообщает, что у первого зараженного человека симптомы COVID-19 проявились 8 декабря 2019 года. Но чтобы понять самые ранние случаи, ученым будет полезен полный доступ к данным, включая биологические образцы, по крайней мере за сентябрь 2019 года.



В ходе беседы с командой экспертов они рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись при доступе к необработанным данным. Я ожидаю, что будущие совместные исследования будут включать более своевременный и полный обмен данными.



Я приветствую рекомендации по дальнейшим исследованиям. Чтобы понять самые ранние случаи заболевания людей, нужно отследить животных, продаваемых на рынках в Ухане и его окрестностях, и лучше понять круг потенциальных распространителей-животных и посредников.



Роль рынков, где продаются животные, до сих пор неясна.



Команда подтвердила, что на рынке Хуанань в Ухане было широко распространенное заражение SARS-CoV-2, но не смогла определить источник заражения.



Я согласен с выводом команды о том, что необходимо опросить фермеров, поставщиков и их контакты.



Команда также рассмотрела возможность того, что вирус был передан людям через пищевую цепочку.



Дальнейшие исследования будут важны, чтобы определить, какую роль дикие животные могли сыграть в распространении вируса на рынке в Ухане и за его пределами.



Команда также посетила несколько лабораторий в Ухане и рассмотрела возможность проникновения вируса в человеческую популяцию в результате лабораторного инцидента.



Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Чтобы прийти к более достоверным выводам, потребуются дополнительные данные и исследования.



Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специалистов.



Этот отчет — очень важное начало, но еще не конец. Мы еще не нашли источника вируса, и мы должны продолжать расследование».