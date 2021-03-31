[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Казахстан обсудили вопросы развития двустороннего стратегического партнерства

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 30 марта на полях министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщает МИД Таджикистана.

В ходе встречи, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития таджикско-казахстанского стратегического партнерства.

Министры также провели обмен мнениями по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций, таких как ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и СВМДА.

Дав высокую оценку итогам официального визита Президента Таджикистана в Казахстан в марте 2018 года, собеседники обсудили график запланированных в текущем году контактов на высшем уровне.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Сборная Монголии по футболу прибыла в Японию перед отборочным матчем чемпионата мира
  • Эксперты прогнозируют рост цен на абрикосы, персик и сливы из Узбекистана
  • Суэцкий канал открыт для навигации


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com