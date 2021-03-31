Таджикистан и Казахстан обсудили вопросы развития двустороннего стратегического партнерства

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 30 марта на полях министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Об этом сообщает МИД Таджикистана.



В ходе встречи, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития таджикско-казахстанского стратегического партнерства.



Министры также провели обмен мнениями по сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций, таких как ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и СВМДА.



Дав высокую оценку итогам официального визита Президента Таджикистана в Казахстан в марте 2018 года, собеседники обсудили график запланированных в текущем году контактов на высшем уровне.

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