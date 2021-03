В Англии установили памятник экоактивистке Грете Тунберг. Фото

CentralAsia (CA) - На территории университета Уинчестера на юго-востоке Англии установили памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Это вызвало недовольство студентов, которые назвали статую «тщеславным проектом».



Статуя Тунберг обошлась университету примерно в £24 тыс. ($33 тыс.), что, как считают представители студенческого союза, является не самым эффективным расходованием средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов.



Президент университета Меган Болл охарактеризовала Тунберг как «фантастический образец для подражания, человека, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах».



Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

Greta Thunberg's been honoured with her own statue at the University of Winchester. It's been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (?: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ