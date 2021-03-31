В Англии установили памятник экоактивистке Грете Тунберг. Фото

// Dominic Parkes

CentralAsia (CA) - На территории университета Уинчестера на юго-востоке Англии установили памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Это вызвало недовольство студентов, которые назвали статую «тщеславным проектом».



Статуя Тунберг обошлась университету примерно в £24 тыс. ($33 тыс.), что, как считают представители студенческого союза, является не самым эффективным расходованием средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов.



Президент университета Меган Болл охарактеризовала Тунберг как «фантастический образец для подражания, человека, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах».



Грета Тунберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.