Узбекистан откроет в СЭЗ «Бишкек» швейную фабрику стоимостью $2 млн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан вложит в открытие крупной швейной фабрики на территории Кыргызстана два миллиона долларов инвестиций, сообщили местные СМИ.

Руководитель компании Nil-Granit, работающей под брендом SAMO, Акром Ганиев и заместитель начальника управления ассоциации «Узтекстильпром» Данияр Хабибуллаев подписали с генеральным директором СЭЗ «Бишкек» Кудретом Тайчабаровым дорожную карту.

Согласно этому документу, Узбекистан арендует 2 га земельного участка в СЭЗ «Бишкек» и создаст более 200 рабочих мест. Кыргызская сторона обеспечит необходимую инфраструктуру для фабрики, адаптирует проект к местным строительным стандартам и поможет получить все нужные разрешения.

Фабрика будет производить качественную одежду, соответствующую всем мировым стандартам. Планируется экспорт продукции не только в страны ЕАЭС, но и за его пределы.

Инвесторы из Узбекистана также встретились с заместителем министра экономики и финансов Бекболотом Алиевым, заместителем председателя Агентства инвестиционного развития Умбриэлем Темиралиевым и главой Ассоциации легкой промышленности «Легпром» Сапаром Асановым, сообщили в пресс-службе СЭЗ.