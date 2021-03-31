Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

CentralAsia (CA) - Ученые Россельхознадзора разработали вакцину от COVID-19 для животных, сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков, передает ТАСС.



«Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», - сказал Савенков.



По его словам, уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.



Он добавил, что в клинических испытаниях вакцины, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», - уточнил он.



Савенков также отметил, что ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата.

