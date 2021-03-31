Во Франции ухудшается ситуация с коронавирусом

Медработник наблюдает за эвакуацией пациента в поезде в Париже

CentralAsia (CA) - Во Франции 5 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, это больше, чем на пике второй волны.



Сообщается, что президент Эммануэль Макрон объявит о новых рестрикциях, но будут ли они носить общенациональный - локдаун для всех с невозможностью покинуть жилище в принципе, или территориальный характер, включая закрытие школ в ряде департаментов, станет известно позже.



Как сообщает Euronews, известные врачи и эпидемиологи считают, что власти не контролируют пандемию в стране, несмотря на продолжающуюся вакцинацию



Поздно вечером во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин, как сообщил Елисейский дворец, обсудили в том числе и перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС.



В Германии вновь приостановлено использование препарата от компании AstraZeneca, получившего накануне новое название — «Ваксзеврия». Решение было принято после того, как у трех десятков человек моложе 60 лет были обнаружены симптомы тромбоза сосудов головного мозга, для девяти из них осложнения от побочных явлений закончились летальным исходом.



«Мы проведем все необходимые проверки по каждому инциденту. Они будут вестись как на уровне федеральных земель, так и центрального правительства. Новые правила использования препарата повлияют на организацию прививочной кампании и это мы тоже обсудили», - сказала Меркель.



Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ведет переговоры о закупке одного миллиона доз российской препарата, созданного центром Гамалеи.



«Мы намерены провести консультации со специалистами в течение ближайших дней, прежде всего с президентом Медицинской палаты Австрии, с парламентариями, нам требуется решение, и нам нужно принимать его быстро. С моей точки зрения, значение имеет эффективность и безопасность вакцины, а не кто или где ее сделали», - сказал он.



В Британии прививочная кампания, которую развернули в том числе в музейных помещениях и даже в Вестминстерском аббатстве, достигла пика — на острове половина взрослого населения уже получила хотя бы одну инъекцию, противокоронавирусного препарата.

