В Узбекистане за призыв к массовым беспорядкам могут посадить на 10 лет

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана 30 марта подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Дополнена статья 244 УК РУз (Массовые беспорядки). Согласно внесённым дополнениям, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, наказываются штрафом от 300 до 400 базовых расчетных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет.

Также Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности дополнили статьей 201-1 (Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства).

Публичный призыв к неисполнению или нарушению требований актов законодательства Республики Узбекистан, создающий угрозу общественному порядку и общественной безопасности, в том числе осуществленный с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, влечет наложение штрафа от 60 до 80 БРВ.

Также дополняется статья 12-1 закона «Об информатизации» (Распространение общедоступной информации во всемирной информационной сети Интернет).

Согласно дополнениям, владельцам веб-сайта и (или) страницы веб-сайта, на которых размещается общедоступная информация, а также блогерам, запрещается:

• призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности РУз;

• призывать к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, а также к участию в собраниях, митингах, уличных шествиях и демонстрациях, проводимых с нарушением установленного порядка, а равно координации данных противоправных действий;

• распространять заведомо ложную информацию, содержащую угрозу общественному порядку или безопасности;

• пропагандировать войны, насилие и терроризм, а также идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

• разглашать сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

• распространять информацию, возбуждающую национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащую честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающую вмешательство в их частную жизнь;

• распространять информацию, в том числе выраженную в неприличной форме, демонстрирующую неуважение к обществу, государству, государственным символам;

• пропагандировать наркотические средста, психотропные вещества и прекурсоры;

• пропагандировать порнографию, культ насилия и жестокости, а также подстрекать к совершению самоубийства;

• распространять информацию, направленную на склонение или иное вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

• совершать другие действия, влекущие за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

Закон вступил в силу 30 марта 2021 года.