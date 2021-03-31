The Atlantic: вакцинный национализм развитых стран Запада

CentralAsia (CA) - Пока западные страны спорят о доступе к мировым поставкам вакцин от коронавируса, Китай и Россия были заняты раздачей своих. Это распределение миллионов доз, бесплатно или дешево, среди стран с низким и средним уровнем дохода было принято за скептицизм со стороны лидеров США и Европы, многие из которых также выразили обеспокоенность по поводу их безопасности. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.



Как считают лидеры западных стран, «у китайских и российских вакцин нет прозрачных данных об их эффективности, Китай и Россия используют свои вакцины, чтобы укрепить свое присутствие в тех частях мира, где они стремятся к большему влиянию».



Но США и Европа заметно отсутствуют, когда дело касается помощи бедным странам с вакциной, отдавая приоритет своим внутренним потребностям. Вакцинный национализм, который привел к тому, что богатые страны доминируют над доступом к вакцинам, создал пробел в поставке препаратов, а Пекин и Москва охотно восполнили эти пробелы. Хотя лидерам США и Европы это может не нравиться, они фактически жалуются на вакцинный национализм, который сами же создали, пишет издание.



До пандемии ни одна из двух стран (Россия и Китай) не была особо активна в производстве вакцин. Но когда COVID-19 начал распространяться, обе страны начали действие. Для Китая это был шанс переформатировать повествовательную линию, чтобы его запомнили не как источник пандемии, а как страну, нашедшую решение проблемы и положившую конец коронавирусу. Россия, между тем, поняла, что у нее есть возможность в лучшем свете показать свою науку и производство. По состоянию на 26 марта Китай изготовил более 225 миллионов доз, и почти половину отправил за границу, о чем проинформировала лондонская научно-аналитическая компания Airfinity, которая следит за производством вакцины во всем мире. Россия произвела 14 миллионов доз, и 31% из этого объема ушел на экспорт.



США изготовили чуть меньше четверти всей вакцины в мире, но пределы страны не покинула почти ни одна доза. Из 164 миллионов произведенных в стране доз Америка согласилась расстаться только с четырьмя миллионами доз вакцины AstraZeneca, пообещав их своим соседям Канаде и Мексике. По другую сторону Атлантики Британия и Евросоюз тоже в основном стараются обеспечить внутренние потребности.



США и их европейские партнеры передали миллиарды долларов на нужды многосторонней инициативы, цель которой — равномерное и справедливое распределение вакцины по всему миру. Но эта программа может гарантированно обеспечить страны-участницы дозами для 20% населения. А это очень далеко от коллективного иммунитета.



Именно здесь на помощь приходят Китай и Россия. Они поставляют свои вакцины в 49 и 22 страны, соответственно. Среди получателей государства Азии, Африки и Латинской Америки. Бразилия, снова превратившаяся в глобальный эпицентр пандемии, заключила сделки на поставку десятков миллионов доз вакцины из России и Китая. Венесуэла целиком и полностью полагается на российские и китайские препараты. Даже стратегические партнеры США на Ближнем Востоке, такие как Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, обратились к Москве и Пекину, чтобы наладить поставки.



Для многих стран признание российских и китайских вакцин — это не политическое решение, а скорее вопрос здоровья населения. Президент Чехии Милош Земан, давно уже ратующий за укрепление связей с Пекином и Москвой, активно выступает за использование их вакцин. По его словам, такое решение гораздо меньше связано с его внешней политикой, чем с заболеваемостью в стране, где самая высокая в мире смертность на душу населения от коронавируса.



Россия и Китай не единственные, кто занимается вакцинной дипломатией. Индия и в меньшей степени Израиль тоже пытаются экспортировать вакцину в избранные страны, стремясь добиться от них стратегического благорасположения и отстоять свои дипломатические интересы. Конечно, главное отличие заключается в том, что Индия и Израиль не враги Запада, и они используют вакцины, одобренные западными органами здравоохранения. Запад выигрывает от вакцинной дипломатии Индии и Израиля точно так же, как от вакцинной дипломатии Китая и России. Распределение безопасных и эффективных вакцин вне зависимости от источника поставки крайне важно для того, чтобы покончить с этим общемировым кризисом. Компенсируя нехватку вакцины, Индия с Израилем, подобно Китаю и России, вносят свой вклад в достижение этой цели.



Нельзя сказать, что стратегии России и Китая безупречны. Американские и европейские руководители неоднократно и вполне обоснованно критиковали их за кампанию вакцинации, за агрессивную тактику продаж, за непрозрачность, за попытки подорвать доверие к другим вакцинам. Но западные страны не предлагают никаких альтернатив. США и Великобритания, преуспевшие в производстве и распределении вакцин, обещают поделиться излишками только после того, как обеспечат собственное население. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ЕС поделиться своими дозами со странами, которые остро в них нуждаются; но Евросоюз сам сталкивается с дефицитом вакцины, из-за чего некоторые его члены, включая Венгрию и Словакию, обратились за дозами к Китаю и России, хотя регуляторы ЕС их не утвердили. В Европу пришла третья волна коронавируса, и в этих условиях их примеру хочет последовать руководство Германии и Италии.



В своей вакцинной дипломатии Китай и Россия руководствуются отнюдь не альтруизмом. Но кто сейчас им руководствуется? Если их вакцины безопасны и эффективны, как они утверждают (российский «Спутник V» эффективен на 91%, о чем свидетельствует сообщение в медицинском журнале The Lancet; китайская вакцина от государственной Sinopharm эффективна на 79%, хотя Пекин не хочет делиться данными испытаний), то поставки таких вакцин лучше, чем полное их отсутствие. Когда я задала эти вопросы бывшему американскому послу США в России Майклу Макфолу, он ответил, что страх перед попытками Москвы и Пекина усилить свое влияние на страны-получатели преувеличен, пишет автор статьи.



Западные страны еще могут принять решение о задействовании собственной вакцинной дипломатии. В этом месяце во время виртуального саммита руководители США, Австралии, Индии и Японии договорились о сотрудничестве в производстве миллиарда доз вакцины Johnson & Johnson к концу 2021 года. Это явная попытка противопоставить что-то поставкам китайской вакцины в Индо-Тихоокеанский регион, отмечает издание.



Но отчаянно нуждающиеся в вакцине страны вряд ли согласятся так долго ждать. Да и мир в таком ожидании совершенно не заинтересован. Уже давно доказано, что остановить пандемию можно только в том случае, если побороть ее везде. А для этого необходима массовая вакцинация. Поскольку поставки в мире по-прежнему ограничены, все должны быть заинтересованы в том, чтобы прививки получило максимальное количество людей вне зависимости от того, кто эти вакцины поставляет. Поэтому руководство США и Европы должно поддержать усилия китайцев и русских, которые вне зависимости от своих намерений помогут и Западу тоже.

