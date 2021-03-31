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  31 марта 2021
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На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4.5

CentralAsia (UZ) -  Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в 494 км от Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана, сообщила сеть сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК».

По данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано 31 марта 2021 года в 7 часов 43 минуты 37 секунд алматинского времени (31 марта 2021 года в 1 час 43 минуты 37 секунд по Гринвичу).

Эпицентр подземных толчков был расположен в 494 км на запад от города Алматы на границе Узбекистана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда MPV - 4.5. Координаты эпицентра: 42.22° с.ш. 71.02° в.д. Глубина - 15 км.

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