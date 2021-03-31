Глава МИД Узбекистана и заместитель премьер-министра Казахстана провели встречу в Душанбе

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Душанбе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберды.

В ходе переговоров обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено проведению активного диалога на высшем и высоком уровнях, сообщили в МИД Узбекистана.