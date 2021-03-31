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  31 марта 2021
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Филиппины разрабатывают дрожжевую вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от коронавируса и его штаммов, сообщает РИА Новости.

По словам создателей, разрабатывается две версии вакцины.

«Одна против исходного штамма, также мы только что начали разработку альтернативной вакцины против штаммов — южноафриканского и бразильского. Мы будем тестировать обе, и возможно, объединим их», - сказал член исследовательской группы OCTA, священник и преподаватель биологии и теологии в колледже Провиденс в США Никанор Аустриако.

Как заявил Аустриако, генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы вызвать иммунный ответ.

«Мы генетически модифицировали дрожжи, чтобы создать спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Сейчас мы проводим испытания, чтобы понять, насколько хорошо это происходит», - отметил ученый. Он планирует вернуться на Филиппины и протестировать вакцину на животных в одном из университетов Манилы.

«Пока все идет хорошо. Мы все еще находимся на доклинической стадии. Необходимы дальнейшие испытания. Я надеюсь, что к Рождеству мы получим хорошие данные, новые клинические данные», - добавил Аустриако.

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