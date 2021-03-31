Спорные 13 тысяч гектаров перешли к Кыргызстану, - глава ГКНБ КР

CentralAsia (UZ) - Глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев 30 марта на встрече с жителями Узгенского района Ошской области сообщил, что «спорные 13 тысяч гектаров перешли к Кыргызстану».

«800 гектаров Орто-Токойского водохранилища находятся на территории Кыргызстана. Но 95% запасов этой воды использует Узбекистан, а нам остается лишь 5%. Поэтому мы озвучили требование, что соседи должны компенсировать нам эти 800 гектаров и предоставить взамен какой-то участок. До этого узбекская сторона, оказывается, уже передала нам 200 гектаров. Мы сказали, что надо возместить и оставшееся, но они заявили, что тогда мы должны переселить наши села Кок-Серек, Баястан и Ункур-Тоо, которые по карте располагаются на территории Узбекистана. Поэтому мы переписали эти населенные пункты на себя взамен территории водохранилища», ‒ пояснил Камчыбек Ташиев, который возглавляет правительственную делегацию по делимитации и демаркации границы.

Председатель ГКНБ добавил, что приграничная территория в 100 гектаров в Кара-Сууйском районе будет сдвинута в сторону Узбекистана. Помимо этого на 1000 гектаров увеличатся территории Узгенского и Сузакского районов Ошской области.

Помимо этой встречи разъяснительные работы с населением по поводу решения приграничных проблем Камчыбек Ташиев и спецпредставитель правительства КР по приграничным вопросам Назирбек Борубаев провели также с жителями села Бирлик Кадамжайского района Баткенской области.

25 марта в Ташкенте прошли переговоры между правительственными делегациями КР и РУз по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы, где стороны подписали итоговый протокол. Согласно этому документу все вопросы по оставшимся участкам границы прошли процедуру описания по принципу обмена территориями.

Комментируя итоги прошедшей встречи, Камчыбек Ташиев заявил о решении приграничных вопросов с Узбекистаном «на сто процентов».