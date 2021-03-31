[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  31 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8 тысяч

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 070 (12,9%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 4 545 095 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 120,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 284 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 072 человека.

Новости по теме:

print
  • К 2024 году Монголия будет производить 55% нефтепродуктов, потребляемых внутри страны
  • В Узбекистане частные клиники будут платно вакцинировать от коронавируса
  • В ООН осудили применение боевого оружия против участников мирных акций протеста в Мьянме


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com