В России число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8 тысяч

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 070 (12,9%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 4 545 095 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 120,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 284 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 072 человека.