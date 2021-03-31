Число жертв коронавируса в России приблизилось к 99 тысячам

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 408 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 37.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 98 850 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 072 пациента.

