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  31 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 99 тысячам

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 408 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 37.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 98 850 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 072 пациента.

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