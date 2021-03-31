Представительство ООН в Узбекистане осудило разгон акции ЛГБТ-активистов в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер осудила беспорядки 28 марта на проспекте Амира Темура в Ташкенте.

«Во всем мире, как и здесь, в Узбекистане, Организация Объединенных Наций осуждает проявление все форм дискриминации и насилия в отношении любого человека», - говорится в заявлении Хелены Фрейзер.

Представительство ООН в Узбекистане призвало правоохранительные органы провести беспристрастное расследование инцидента 28 марта.

Хелена Фрейзер призвала средства массовой информации, блогеров и гражданское общество к совместной работе по борьбе с нарушениями прав человека.

«Организация Объединенных Наций также осуждает использование выражений ненависти и вражды, которые являются прямой атакой на толерантность, инклюзивность, разнообразие общества и саму сущность универсальных норм и принципов прав человека», - отмечается в заявлении.

Страновая команда Организации Объединенных Наций в Узбекистане призывает правоохранительные органы Узбекистана провести беспристрастное расследование тревожных событий, имевших место в прошедшие выходные.

Ранее сообщалось, что 28 марта группа молодых людей на проспекте Амира Темура в Ташкенте избила поклонников японского аниме и корейской поп-музыки по подозрению в принадлежности к ЛГБТ-активистам.

По данным МВД, задержаны 12 участников беспорядков, против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также сообщалось, что 29-летний блогер Миразиз Бозоров, планировавший провести 28 марта на проспекте Амира Темура в центре Ташкента очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, в тот вечер был избит группой неизвестных. Он был госпитализирован.