Представительство ООН в Узбекистане осудило разгон акции ЛГБТ-активистов в Ташкенте

- Узбекистан, общество
- 14:24, 31 марта 2021
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|Продолжение: В отношении устроивших беспорядки в Ташкенте возбуждено уголовное дело
|Предыстория: В Ташкенте прошли массовые беспорядки, названные пользователями соцсетей «митингом против ЛГБТ» (видео)
CentralAsia (UZ) - Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер осудила беспорядки 28 марта на проспекте Амира Темура в Ташкенте.
«Во всем мире, как и здесь, в Узбекистане, Организация Объединенных Наций осуждает проявление все форм дискриминации и насилия в отношении любого человека», - говорится в заявлении Хелены Фрейзер.
Представительство ООН в Узбекистане призвало правоохранительные органы провести беспристрастное расследование инцидента 28 марта.
Хелена Фрейзер призвала средства массовой информации, блогеров и гражданское общество к совместной работе по борьбе с нарушениями прав человека.
«Организация Объединенных Наций также осуждает использование выражений ненависти и вражды, которые являются прямой атакой на толерантность, инклюзивность, разнообразие общества и саму сущность универсальных норм и принципов прав человека», - отмечается в заявлении.
Страновая команда Организации Объединенных Наций в Узбекистане призывает правоохранительные органы Узбекистана провести беспристрастное расследование тревожных событий, имевших место в прошедшие выходные.
Ранее сообщалось, что 28 марта группа молодых людей на проспекте Амира Темура в Ташкенте избила поклонников японского аниме и корейской поп-музыки по подозрению в принадлежности к ЛГБТ-активистам.
По данным МВД, задержаны 12 участников беспорядков, против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также сообщалось, что 29-летний блогер Миразиз Бозоров, планировавший провести 28 марта на проспекте Амира Темура в центре Ташкента очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, в тот вечер был избит группой неизвестных. Он был госпитализирован.