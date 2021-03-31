Глава МИД Таджикистана встретился с министром иностранных дел Катара

CentralAsia (TJ) - В Душанбе на полях министерской конференции «Сердце Азии – Стамбульский процесс» состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с государственным министром по иностранным делам Катара Султан аль-Мурейхи.



Как сообщает МИД Таджикистана, стороны, выразив удовлетворение динамичным развитием отношений между странами, подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между Душанбе и Доха.



В завершение встречи министр поблагодарил главу катарской делегации за участие Катара в этой конференции в качестве гостя.

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