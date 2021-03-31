Возобновляется железнодорожное сообщение между Ашхабадом и Дашогузом

CentralAsia (TM) - С 1 апреля будет возобновлено движение поездов между Ашхабадом и Дашогузом, а поезда, с 1 марта курсирующие между столицей и Туркменабадом, будут останавливаться в Мары. Об этом сообщается на сайте железнодорожного агентства Туркменистана.

Поезда Ашхабад — Мары — Туркменабад будут ходить по средам, а по четвергам — возвращаться обратно. По воскресеньям поезд будет отправляться из Ашхабада в Дашогуз, а по понедельникам — из Дашогуза в Ашхабад. Приостановка сообщения по другим направлениям продлевается до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля возобновится движение автобусов между Ашхабадом, Мары и Туркменбаши. С 1 марта было возобновлено автобусное сообщение между Ашхабадом и Дашогузом.

В поездах и автобусах действуют особые санитарные нормы. С пассажиров требуют справку об отсутствии COVID-19. Источники turkmen.news в середине марта сообщили, что для покупки билетов на автобус необходимы и другие документы, вплоть до справок из наркологического и психиатрического диспансеров.

Автобусное и железнодорожное сообщение между регионами Туркменистана было прекращено летом 2020 года. Автодороги перекрывались. Чтобы купить билет на внутренний авиарейс, необходимо было пройти специальную комиссию. По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан, хотя независимые источники сообщали о многочисленных заболевших и умерших. Все предпринимаемые карантинные меры позиционируются как профилактические.