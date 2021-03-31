В Узбекистане женщина пыталась сбросить с моста двух своих детей

CentralAsia (UZ) - Женщина в Наманганской области пыталась сбросить с моста двух своих детей, сообщают местные СМИ со ссылкой на Национальную гвардию Узбекистана.

Как сообщается, инцидент произошел 28 марта на мосту через реку Сырдарья, между Мингбулакским и Туракурганским районами Наманганской области.

По данным силового ведомства, 42-летняя жительница Туракурганского района пыталась бросить двоих детей (6 и 3 года) в реку. Женщину остановили сотрудники Национальной гвардии, которые охраняли мост.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел и представители махалли изучают причины, которые подтолкнули женщину совершить данный поступок.