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  31 марта 2021
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В США семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

CentralAsia (CA) -  В штате Нью-Йорк семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании. Об этом сообщила местная радиостанция WWNY.

Отмечается, что правоохранители не разглашают подробности преступления в Брашер-Фолс, совершенного в День благодарения. Они лишь уточнили, что 23 марта ребенку предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени.

Расследование инцидента продолжается.

Адвокат Энтони Маркони назвал обвинения абсурдными, так как мальчик такого возраста не мог осознавать, что он совершает.

«Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможно», - сказал Маркони.

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