В Узбекистан доставят ещё 2 млн доз вакцины AstraZeneca и 3,5 млн ZF-UZ-VAK2001

CentralAsia (UZ) - COVAX планирует доставить в Узбекистан 2 миллиона доз AstraZeneca в мае-июне этого года и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAK2001 в апреле-июне текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев.

В стране подготовка к вакцинации против COVID-19 близится к завершению, - отметил министр.

"660 000 доз AstraZeneca и 1 миллион доз вакцин ZF-UZ-VAK2001, разработанных в сотрудничестве с китайскими и узбекскими учеными, были доставлены в рамках программы COVAX для вакцинации более четырех миллионов человек, подверженных риску COVID-19.

Кроме того, COVAX планирует доставить 2 миллиона доз AstraZeneca в мае-июне этого года и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAK2001 в апреле-июне", - заявил министр.

Узбекистан также в процессе подписания соглашения о закупке 1 миллиона доз вакцины Спутник V в Российской Федерации.

В то же время Агентство по развитию фармацевтической промышленности в настоящее время ведет переговоры о закупке дополнительных доз вакцины AstraZeneca.

По словам главы Минздрава, ученые Узбекистана создали первую молекулу белка C вакцины против COVID-19, и в ближайшие дни планируется начать доклинические исследования на животных.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация в Узбекистане стартует 1 апреля.