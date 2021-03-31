В Узбекистан доставят ещё 2 млн доз вакцины AstraZeneca и 3,5 млн ZF-UZ-VAK2001

- Узбекистан, общество
- 16:12, 31 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - COVAX планирует доставить в Узбекистан 2 миллиона доз AstraZeneca в мае-июне этого года и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAK2001 в апреле-июне текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев.
В стране подготовка к вакцинации против COVID-19 близится к завершению, - отметил министр."660 000 доз AstraZeneca и 1 миллион доз вакцин ZF-UZ-VAK2001, разработанных в сотрудничестве с китайскими и узбекскими учеными, были доставлены в рамках программы COVAX для вакцинации более четырех миллионов человек, подверженных риску COVID-19.
Кроме того, COVAX планирует доставить 2 миллиона доз AstraZeneca в мае-июне этого года и 3,5 миллиона доз ZF-UZ-VAK2001 в апреле-июне", - заявил министр.
Узбекистан также в процессе подписания соглашения о закупке 1 миллиона доз вакцины Спутник V в Российской Федерации.
В то же время Агентство по развитию фармацевтической промышленности в настоящее время ведет переговоры о закупке дополнительных доз вакцины AstraZeneca.
По словам главы Минздрава, ученые Узбекистана создали первую молекулу белка C вакцины против COVID-19, и в ближайшие дни планируется начать доклинические исследования на животных.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация в Узбекистане стартует 1 апреля.