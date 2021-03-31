В Узбекистане запущен 5-летний проект по водным ресурсам и окружающей среде

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) запустило пятилетний Региональный проект по водным ресурсам и окружающей среде в Узбекистане.

Проект направлен на укрепление регионального сотрудничества между пятью странами Центральной Азии и Афганистаном в вопросах управления общими водными ресурсами в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

«Новый проект USAID предоставит больше возможностей для укрепления регионального сотрудничества и будет способствовать улучшению стабильности, экономического благосостояния и устойчивости экосистем для населения

Центральной Азии и Афганистана. Мы рады, что правительство Узбекистана

признает важность устойчивого развития, и готовы продолжить сотрудничество с партнерами и правительством Узбекистана и других стран региона», – отметила и. о. директора Миссии USAID в Узбекистане Сьюзан Файн.

В онлайн-церемонии запуска проекта приняли участие представители Министерства водного хозяйства, Министерства сельского хозяйства, Министерства энергетики, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, международных организаций, гражданского общества, научных и исследовательских институтов.

Участники обсудили национальные и региональные задачи в области управления трансграничными водными ресурсами с точки зрения взаимосвязи «вода – энергетика – продовольственная безопасность» и следующие шаги

в этом направлении.



