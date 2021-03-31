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  31 марта 2021
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Собака Джо Байдена снова укусила человека

CentralAsia (CA) -  Собака президента США снова укусила сотрудника Белого дома. Это уже второй подобный инцидент с трехлетним псом Мейджором, которого Джо Байден взял из приюта, сообщает ВВС.

Собаки Байдена Мейджор и Чемп, обе немецкие овчарки, недавно вернулись из семейного дома президента в штате Делавэр. Туда их отправили на отдых и дрессировку после того, как в начале марта Мейджор укусил сотрудника спецслужб.

На этот раз Мейджор укусил садовника Службы национальных парков США, который работал на Южной лужайке Белого Дома.

По словам жены президента Джилл Байден, прежде чем пострадавший вернулся к работе, его на всякий случай осмотрел медработник.

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