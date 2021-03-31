Возобновляется еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком

CentralAsia (UZ) - Uzbekistan Airways вводит еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком. Сейчас есть рейсы по воскресеньям, а с 22 апреля возобновляется рейс по четвергам, сообщила пресс-служба компании.

Цены на момент публикации:

Ташкент — Нью-Йорк: от 6 401 000 сумов (около 600 долларов).

Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент: от 14 204 000 сумов (1,4 тыс долларов).

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновила рейсы Ташкент-Рига.