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  31 марта 2021
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Возобновляется еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком

CentralAsia (UZ) -  Uzbekistan Airways вводит еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком. Сейчас есть рейсы по воскресеньям, а с 22 апреля возобновляется рейс по четвергам, сообщила пресс-служба компании.

Цены на момент публикации:

Ташкент — Нью-Йорк: от 6 401 000 сумов (около 600 долларов).
Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент: от 14 204 000 сумов (1,4 тыс долларов).

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновила рейсы Ташкент-Рига.

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