Возобновляется еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком
- Узбекистан, новости компаний
- 16:21, 31 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Uzbekistan Airways вводит еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком. Сейчас есть рейсы по воскресеньям, а с 22 апреля возобновляется рейс по четвергам, сообщила пресс-служба компании.
Цены на момент публикации:
Ташкент — Нью-Йорк: от 6 401 000 сумов (около 600 долларов).
Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент: от 14 204 000 сумов (1,4 тыс долларов).
Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновила рейсы Ташкент-Рига.