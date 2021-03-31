В Узбекистане установлена ​​ответственность за оскорбление президента в Интернете

CentralAsia (UZ) - Отныне оскорбление или клевета на президента Узбекистана в телекоммуникационных сетях или Интернете - наказывается исправительными работами до 3 лет или от 2 до 5 лет ограничения свободы или до 5 лет лишения свободы.

По сообщению Минюста, эта норма закреплена в поправках в Уголовный кодекс.

30 марта президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», которым реализуется данная статья.

Кодекс также предусматривает ответственность за публичное подстрекательство к беспорядкам и насилию в отношении граждан.

Виновные в публичном призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами наказывается штрафом от 100 до 300 БРВ или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет (1 БРВ равна 223000 сумов или $21).

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов размножения текста, наказываются штрафом от 300 до 400 базовых расчетных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 10 лет.