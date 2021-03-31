Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана в 2021 и 2022 годы

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк опубликовал очередной выпуск «Обзора экономики региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА)». В рамках доклада анализируется текущее состояние экономик в 23 странах региона и даются прогнозы их социально-экономического развития в 2021 и 2022 годы.



Согласно прогнозам, в 2021 году экономика Узбекистана частично восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19 после резкого замедления темпов роста в 2020 г. До полного восстановления экономики необходимо продолжить предоставление поддержки социально уязвимым домохозяйствам и сильно пострадавшим предприятиям с целью смягчения влияния пандемии на их благосостояние.

Среднесрочные экономические перспективы страны остаются благоприятными по мере улучшения состояния экономик стран-торговых партнеров и мировой экономики в целом, а также осуществления властями реформ по снижению роли госпредприятий в экономике с целью стимулирования роста, движимого частным сектором, и повышения эффективности производства.

Как отмечается в отчёте, кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, продемонстрировал еще большую важность перехода к рыночной экономике. Около 9% населения страны по-прежнему живет за чертой бедности (рассчитанной Всемирным банком для стран с уровнем доходов ниже среднего - 3,2 доллара в день на человека по паритету покупательной способности на 2011 г.). Ещё большее число людей живут близко к данной черте. В разгар карантинных ограничения эта проблема достигла еще больших масштабов – дополнительно почти один миллион граждан оказались за чертой бедности.

Для снижения данных рисков правительству, помимо обеспечения динамичного роста экономики, потребуется уделить внимание реформам по укреплению системы социальной защиты, улучшению условий на рынке труда и устранению препятствий для развития человеческого капитала посредством улучшения услуг здравоохранения и образования. Важным признаком успеха реформ будет более широкое участие и доля частного сектора в экономике, а также более высокое качество созданных рабочих мест. Решить эти проблемы при ограниченном административном потенциале будет сложнее из-за продолжающегося воздействия пандемии.

Рост ВВП в Узбекистане резко снизился с 5,8% в 2019 г. до 1,6% в 2020 г. Это было связано с введением карантинных ограничений и сбоем в торговых операциях по причине пандемии.

Уровень безработицы вырос с 9% в 2019 г. до 11,1% в сентябре 2020 г. Уровень бедности вырос до 9%, значительно превысив докризисный прогноз, составлявший 7,4% в 2020 г. Это связано с потерей рабочих мест, сокращением доходов населения и объемов денежных переводов трудовых мигрантов по причине пандемии.

Более низкие поступления доходов в госбюджет и более высокие расходы госбюджета стали причиной увеличения бюджетного дефицита с 3,9% от ВВП в 2019 г. до 4,4% от ВВП в 2020 г.

Согласно прогнозам, рост ВВП восстановится до 4,8% в 2021 г. Однако на темпы роста может повлиять неопределенность, связанная с темпами восстановления мировой экономики и успешностью национальной кампании вакцинации населения от COVID-19.

В 2022 г. прогнозируется более высокий рост ВВП (до 5,5%) по мере ускорения темпов вакцинации населения и ослабления сбоев в мировой экономике.

Прогнозируется, что дефицит текущего счета платежного баланса увеличится до 5,5% от ВВП в 2021 г. по мере восстановления объемов импорта машин, оборудования и других товаров производственного назначения в рамках крупных инвестиционных проектов. Несмотря на прогнозы частичного восстановлении объемов прямых иностранных инвестиций после их спада в 2020 г., ожидается, что государственные и частные заимствования продолжат финансирование большей части дефицита текущего счета платежного баланса.

Согласно прогнозам, сокращение доходов госбюджета, закупка вакцин, расширение социальной поддержки населения и увеличение объемов финансирования программ социально-экономического развития и государственного кредитования предприятий, увеличат бюджетный дефицит до 5,4% от ВВП в 2021 г. Он будет финансироваться в основном за счет увеличения государственных заимствований.

Ожидается, что государственный долг Узбекистана достигнет 42% от ВВП в 2021 г. и стабилизируется примерно на уровне 45% от ВВП в среднесрочной перспективе. По мере улучшения условий для домохозяйств и предприятий, постепенная отмена антикризисных мер приведет к сокращению дефицита госбюджета в среднесрочной перспективе.