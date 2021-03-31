В Аргентине найден новый вид хищных динозавров. Фото

- Азия и мир, общество
- 16:38, 31 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Ученые описали новый вид динозавров, названный Llukalkan aliocranianus. Об этом пишет «Интерфакс».
Динозавр относился к семейству абелизаврид, живших в Южном полушарии, и являлся своего рода «двойником» тираннозавра, распространенного в Северном полушарии.
Вид обитал около 80 млн лет назад и был, вероятно, одним из главных хищников на территории нынешней Патагонии ввиду своих огромных размеров (до 5 метров в длину), очень острых зубов, огромных когтей на задних лапах и развитого обоняния.
Ископаемые останки были найдены в формации Баджо-де-ла-Карпа, недалеко от знаменитого места находки ископаемых в Ла-Инвернаде, в Аргентине.
Абелизавриды, представителем которых являлся новооткрытый вид, относились к тероподовым динозаврам длиной в среднем от 5 до 9 метров, жившим на южном субконтиненте Гондвана, распавшемся на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку, известно 10 представителей этого семейства.
Отличительной чертой нового динозавра является небольшой задний заполненный воздухом синус в зоне среднего уха, который до сих пор не был замечен ни у одного другого абелизаврида. Это означает, что динозавр, по-видимому, обладал более острым слухом.
Hallada en Argentina una nueva especie de dinosaurio carnívoro, el Llukalkan aliocranianus era uno de los principales depredadores de la Patagonia hace 80 millones de años, medía hasta 5 metros de longitud y estaba dotado de una poderosa mandíbula y enormes pezuñas. pic.twitter.com/7P9XQrpkAJ— Moises Lopez (@chapoisat) March 31, 2021