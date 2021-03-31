В Аргентине найден новый вид хищных динозавров. Фото

CentralAsia (CA) - Ученые описали новый вид динозавров, названный Llukalkan aliocranianus. Об этом пишет «Интерфакс».



Динозавр относился к семейству абелизаврид, живших в Южном полушарии, и являлся своего рода «двойником» тираннозавра, распространенного в Северном полушарии.



Вид обитал около 80 млн лет назад и был, вероятно, одним из главных хищников на территории нынешней Патагонии ввиду своих огромных размеров (до 5 метров в длину), очень острых зубов, огромных когтей на задних лапах и развитого обоняния.



Ископаемые останки были найдены в формации Баджо-де-ла-Карпа, недалеко от знаменитого места находки ископаемых в Ла-Инвернаде, в Аргентине.



Абелизавриды, представителем которых являлся новооткрытый вид, относились к тероподовым динозаврам длиной в среднем от 5 до 9 метров, жившим на южном субконтиненте Гондвана, распавшемся на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку, известно 10 представителей этого семейства.



Отличительной чертой нового динозавра является небольшой задний заполненный воздухом синус в зоне среднего уха, который до сих пор не был замечен ни у одного другого абелизаврида. Это означает, что динозавр, по-видимому, обладал более острым слухом.

