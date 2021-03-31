В Южной Корее студента из Узбекистана, обматерившего преподавательницу, ожидает штраф и депортация

CentralAsia (UZ) - Суд города Пусан (Южная Корея) 23 марта признал студента из Узбекистана, обучавшегося в национальном университете Кёнсан (Gyeongsang National University), виновным в «оскорблении» преподавательницы и приговорил его к штрафу в размере 4 тысяч долларов США.

Согласно решению суда, студент факультета бизнеса Института туризма и гостиничного менеджмента при университете Кёнсан, имя которого не разглашается, будет выдворен из Южной Кореи, сообщили СМИ.

Как рассказали обучающиеся в Южной Корее двое студентов, знакомых с подробностями судебного процесса, суд города Пусан, опираясь на лингвистическое заключение Института языка и литературы имени Алишера Навои и слова корейского специалиста по узбекскому языку, квалифицировал произошедшее не как «сексуальное домогательство», а как «легкое оскорбление».

Суд также вынес отдельное определение в отношении декана факультета, пытавшегося «замять» это дело. Согласно данному определению, декану объявлен официальный выговор. Кроме того, он предупрежден о том, что в случае повторения подобной ситуации, его могут пожизненно отстранить от системы образования.

Профессор Института туризма и гостиничного менеджмента при Национальном университете Кёнсан Хак Сеон Кимом (Hak Sеon Kim) 22 марта этого года направила письмо в Институт языка и литературы имени Алишера Навои в Ташкенте. В своем письме профессор частично рассказала о сути конфликта с участием узбекского студента и попросил дать лингвистический комментарий к трем словам, написанным в ее адрес узбекским студентом.

"Недавно у нас возникла проблема, связанная со студентом из Узбекистана, который обучается на факультете бизнеса. Студент мужского пола, который был недоволен низкой оценкой в конце прошлого семестра, отправил на электронную почту профессора женского пола письмо, состоящее из трех слов. В настоящее время комитет факультета рассматривает эту ситуацию.

Вы являетесь профессором узбекского языка Национального университета Узбекистана, и я хотел попросить Вас непредвзято прокомментировать смысл этих трех слов: «калленга қ**агим соска» ...", - отмечается в письме Хак-Сеон Ким.

Профессор узбекского вуза перевели значение сказанной узбекским студентом нецензурщины южнокорейской коллеге и инцидент получил огласку в соцсетях, тему подхватили и местные блогеры.

Употребление нецензурной лексики в отношении другого лица является наказуемым деянием и в самом Узбекистане.

В Кодексе об административной ответственности Узбекистана умышленное унижение чести и достоинства личности квалифицируется как правонарушение.

В 41-й статье Кодекса предусмотрено наказание за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности. Если в ходе судебного процесса оскорбление будет доказано, то виновному будет назначен штраф в размере от двадцати до сорока базовых расчетных величин (1 БРВ равна 21 долларам).