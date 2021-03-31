Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой дозы вакцины
- Азия и мир, общество
- 16:48, 31 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусной инфекцией после вакцинации первым компонентом препарата. Об этом он сообщил в Твиттере.
Ранее президент привился вакциной Sinopharm китайского производства.
У меня положительный результат на COVID-19. Получил первую дозу вакцины, но антитела вырабатываются после второй дозы, которую я должен был получить через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны», - написал он 29 марта.