Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой дозы вакцины

Ариф Алви

CentralAsia (CA) - Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусной инфекцией после вакцинации первым компонентом препарата. Об этом он сообщил в Твиттере.



Ранее президент привился вакциной Sinopharm китайского производства.



У меня положительный результат на COVID-19. Получил первую дозу вакцины, но антитела вырабатываются после второй дозы, которую я должен был получить через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны», - написал он 29 марта.



