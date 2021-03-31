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  31 марта 2021
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Президент Пакистана заразился коронавирусом после первой дозы вакцины
Ариф Алви
Ариф Алви

CentralAsia (CA) -  Президент Пакистана Ариф Алви заразился коронавирусной инфекцией после вакцинации первым компонентом препарата. Об этом он сообщил в Твиттере.

Ранее президент привился вакциной Sinopharm китайского производства.

У меня положительный результат на COVID-19. Получил первую дозу вакцины, но антитела вырабатываются после второй дозы, которую я должен был получить через неделю. Пожалуйста, будьте осторожны», - написал он 29 марта.

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