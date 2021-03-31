Товарооборот между Туркменистаном и Россией в 2020 году составил почти $1 млрд

CentralAsia (TM) - Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук принял участие во встрече сопредседателей межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, по итогам которой было подписано пять соглашений. Об этом сообщает Интерфакс.



"В 2020 году российско-туркменский товарооборот увеличился по сравнению с 2019 годом на 39,6% и составил почти 1 млрд долларов США. Объём российского экспорта вырос на 19,6%, импорта - в два раза", - подчеркнул Оверчук, слова которого приводятся во вторник на сайте правительства РФ.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, двустороннее взаимодействие в сферах здравоохранения, промышленности, транспорта, финансов, образования и других областях, также была отмечена сохраняющаяся тенденция увеличения объёма российско-туркменской торговли.

В кабинете министров добавили, что важным фактором расширения двустороннего взаимодействия названа разрабатываемая программа экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Туркменистана на 2021-2023 годы. "В настоящее время проводится работа по выполнению поручений 11-го заседания межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству от 7 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

В рамках встречи были подписаны межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству, а также меморандум между ФТС России и Госкомитетом Туркменистана по статистике об обмене статданными о взаимной торговле.

Кроме того, подписан протокол между ФТС России и ГТС Туркменистана об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также соглашение между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России и министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил (2005 года).

В рамках встречи сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и ПАО "Транскапиталбанк".

В мероприятии во вторник приняли участие председатель российской части комиссии, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, председатель туркменской части комиссии, заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, представители профильных структур, министерств и ведомств.