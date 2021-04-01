Монгольские войска сыграли ключевую роль в спасении жизней афганских солдат

CentralAsia (MNG) - 12-я смена Монгольских вооруженных сил, которая сотрудничает с США в операции НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан, продолжает свою успешную миссию.

30 марта 2021 года террористические группы совершили три террористических акта против Сил общественной безопасности Афганистана в Кабуле, столице Южно-Африканской Республики, в результате чего 10 человек погибли и 6 получили ранения.

Монгольские военнослужащие Сил безопасности Кабула эвакуировали шесть раненых военных Афганских национальных сил безопасности с места нападения и доставили их в больницу второго уровня.

Монгольские войска оценили ситуацию, осмотрели транспортные средства, перевозившие раненых, и выполнили задачу по транспортировке раненых на вертолете в короткие сроки, чтобы раненые военнослужащие могли незамедлительно получить медицинскую помощь.

Силы безопасности Кабула выразили свою глубокую признательность монгольским войскам и сказали: «Спасибо монгольским солдатам за их бдительность, оценку ситуации и быстрые действия. Основными принципами военного, помимо грамотной работы, являются бдительность и умение принимать самостоятельные решения. Монгольские солдаты овладели этим навыком».

Они также поблагодарили военнослужащих Монгольских вооруженных сил за их оперативную поддержку во время транспортировки раненых офицеров афганской национальной гвардии.





Солдаты монгольской армии продолжают оказывать решающую поддержку в выполнении миссии Решительной поддержке под руководством НАТО. Их профессионализм и преданность делу проявляются каждый день, поскольку «Решительная поддержка» продолжает обучать, консультировать и оказывать помощь силам безопасности Афганистана.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения