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  1 апреля 2021
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Монгольские войска сыграли ключевую роль в спасении жизней афганских солдат

CentralAsia (MNG) -  12-я смена Монгольских вооруженных сил, которая сотрудничает с США в операции НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан, продолжает свою успешную миссию.

30 марта 2021 года террористические группы совершили три террористических акта против Сил общественной безопасности Афганистана в Кабуле, столице Южно-Африканской Республики, в результате чего 10 человек погибли и 6 получили ранения.

Монгольские военнослужащие Сил безопасности Кабула эвакуировали шесть раненых военных Афганских национальных сил безопасности с места нападения и доставили их в больницу второго уровня.

Монгольские войска оценили ситуацию, осмотрели транспортные средства, перевозившие раненых, и выполнили задачу по транспортировке раненых на вертолете в короткие сроки, чтобы раненые военнослужащие могли незамедлительно получить медицинскую помощь.

Силы безопасности Кабула выразили свою глубокую признательность монгольским войскам и сказали: «Спасибо монгольским солдатам за их бдительность, оценку ситуации и быстрые действия. Основными принципами военного, помимо грамотной работы, являются бдительность и умение принимать самостоятельные решения. Монгольские солдаты овладели этим навыком».

Они также поблагодарили военнослужащих Монгольских вооруженных сил за их оперативную поддержку во время транспортировки раненых офицеров афганской национальной гвардии.


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Солдаты монгольской армии продолжают оказывать решающую поддержку в выполнении миссии Решительной поддержке под руководством НАТО. Их профессионализм и преданность делу проявляются каждый день, поскольку «Решительная поддержка» продолжает обучать, консультировать и оказывать помощь силам безопасности Афганистана.

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